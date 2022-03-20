С начала войны России против Украины погибли 115 детей
Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины с 24 февраля 2022 года погибли 115 детей. Еще более 140 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой - 29, Черниговской - 30, Николаевской - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях.
Вчера в результате обстрела Рубежного Луганской области был разрушен жилой дом. Из-под завалов достали двоих детей, но их не удалось спасти.
Кроме того, под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. Медики констатировали смерть женщины, но ребенка удалось спасти.
Также 19 марта в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате погибли 5 гражданских, среди них ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.