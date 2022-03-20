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З початку війни Росії проти України загинули 115 дітей

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Київ, Неділя 20 березня 2022 08:42
З початку війни Росії проти України загинули 115 дітей Фото: Російські обстріли продовжують вбивати дітей (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Через збройну агресію Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року загинули 115 дітей. Ще понад 140 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій - 29, Чернігівській - 30, Миколаївській - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 і Херсонській - 14 областях.

Вчора в результаті обстрілу Рубіжного Луганської області був зруйнований житловий будинок. З-під завалів дістали двох дітей, але їх не вдалося врятувати.

Крім того, під завалами виявили ще одну дитину з матір'ю. Медики констатували смерть жінки, але дитину вдалося врятувати.

Також 19 березня в результаті обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік і 9-річний хлопчик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, в результаті загинули 5 цивільних, серед них дитина.

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