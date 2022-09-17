С начала войны против Украины погибли 43 спасателя, - ГСЧС

"При выполнении своих обязанностей отдали собственные жизни 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", - говорится в заявлении.

С начала российского вторжения ГСЧС совершила уже более 50 тысяч выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов.

Также спасателям удалось спасти жизнь почти двум тысячам человек.

"Эвакуировали более 2 миллионов украинцев", - добавили напоследок.