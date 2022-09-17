Від початку війни проти України загинуло 43 рятувальники, - ДСНС

"Під час виконання своїх обов’язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а восьмеро потрапили у полон до ворога", - йдеться у заяві.

З початку російського вторгнення ДСНС здійснила вже понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Також рятувальникам вдалося врятувати життя майже двом тисячам людей.

"Евакуювали понад 2 мільйони українців", - додали наостанок.