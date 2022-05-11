С начала мая в Луганской области погибли два спасателя, - Гайдай
Во время обстрелов Луганской области погибли два работника спасательной службы. Это произошло в мае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Из-за детонирования взрывоопасного предмета погиб начальник караула 21 государственной пожарно-спасательной части 4 ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области капитан службы гражданской защиты, 31-летний Виталий Крамаренко", - рассказал он.
Также, по словам Гайдая, ранение получил 36-летний Денис Коляденко, заместитель начальника 36-й государственной пожарно-спасательной части 1 ГПРЗ капитан службы гражданской защиты.
"Это произошло при обстреле россиянами Боровского", - поделился деталями он.
Как сообщалось, российские войска сбросили бомбу на школу в Белогоровке Луганской области заживо похоронив десятки человек.
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