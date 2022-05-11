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С начала мая в Луганской области погибли два спасателя, - Гайдай

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Луганск, Среда 11 мая 2022 15:24
С начала мая в Луганской области погибли два спасателя, - Гайдай Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрелов Луганской области погибли два работника спасательной службы. Это произошло в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Из-за детонирования взрывоопасного предмета погиб начальник караула 21 государственной пожарно-спасательной части 4 ГПРЗ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области капитан службы гражданской защиты, 31-летний Виталий Крамаренко", - рассказал он.

Также, по словам Гайдая, ранение получил 36-летний Денис Коляденко, заместитель начальника 36-й государственной пожарно-спасательной части 1 ГПРЗ капитан службы гражданской защиты.

"Это произошло при обстреле россиянами Боровского", - поделился деталями он.

Как сообщалось, российские войска сбросили бомбу на школу в Белогоровке Луганской области заживо похоронив десятки человек.

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