Под Харьковом при разминировании российского боеприпаса погибли 3 спасателя, еще 4 ранены

Под Харьковом при разминировании российского кассетного боеприпаса произошел взрыв, в результате чего погибли трое саперов-спасателей, в том числе командир части по пиротехническим работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире всеукраинского телемарафона.

Трагический случай около Харькова произошел в субботу вечером. "При разминировании погибли три спасателя... Четверо тяжелораненых. В частности, погиб командир части пиротехники", - сказал чиновник. Глава МВД уточнил, что во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса. "Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожны относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи", - отметил Монастырский. Он призывает украинцев ни в коем случае не трогать боеприпасы, мины, растяжки, а тут же вызывать специалистов.