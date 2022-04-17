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Под Харьковом при разминировании российского боеприпаса погибли 3 спасателя, еще 4 ранены

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Харьковская область, Воскресенье 17 апреля 2022 00:30
Под Харьковом при разминировании российского боеприпаса погибли 3 спасателя, еще 4 ранены Фото: российский снаряд, упавший в Харькове (t.me/pravda_gerashchenko)
Автор: Владимир Костырин

Под Харьковом при разминировании российского кассетного боеприпаса произошел взрыв, в результате чего погибли трое саперов-спасателей, в том числе командир части по пиротехническим работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире всеукраинского телемарафона.

Трагический случай около Харькова произошел в субботу вечером.

"При разминировании погибли три спасателя... Четверо тяжелораненых. В частности, погиб командир части пиротехники", - сказал чиновник.

Глава МВД уточнил, что во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

"Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожны относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи", - отметил Монастырский.

Он призывает украинцев ни в коем случае не трогать боеприпасы, мины, растяжки, а тут же вызывать специалистов.

Ранее сообщалось, что в селе Литвиновка Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке.

Также мы писали, что перед этим в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.

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Харьков пиротехники Взрыв
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