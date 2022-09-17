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С начала войны против Украины погибли 43 спасателя, - ГСЧС

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 18:50
С начала войны против Украины погибли 43 спасателя, - ГСЧС Фото: С начала войны против Украины погибли 43 спасателя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала полномасштабного вторжения при исполнении своих обязанностей погибли 44 спасателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС Украины.

"При выполнении своих обязанностей отдали собственные жизни 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", - говорится в заявлении.

С начала российского вторжения ГСЧС совершила уже более 50 тысяч выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов.

Также спасателям удалось спасти жизнь почти двум тысячам человек.

"Эвакуировали более 2 миллионов украинцев", - добавили напоследок.

Напомним, что в Харькове во время тушения пожара на рынке "Барабашово" погиб спасатель.

Также, под Харьковом при разминировании российского боеприпаса погибли 3 спасателя, еще 4 ранены.

Ранее, в Луганской области погибли два спасателя.

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