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Від початку війни проти України загинуло 43 рятувальники, - ДСНС

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Україна, Субота 17 вересня 2022 18:50
Від початку війни проти України загинуло 43 рятувальники, - ДСНС Фото: Від початку війни проти України загинуло 43 рятувальники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку повномасштабного вторгнення під час виконання своїх обов’язків загинуло 44 рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.

"Під час виконання своїх обов’язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а восьмеро потрапили у полон до ворога", - йдеться у заяві.

З початку російського вторгнення ДСНС здійснила вже понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Також рятувальникам вдалося врятувати життя майже двом тисячам людей.

"Евакуювали понад 2 мільйони українців", - додали наостанок.

Нагадаємо, що у Харкові під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово" загинув рятувальник.

Також, під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники, ще 4 поранені.

Раніше, в Луганській області загинули два рятувальники.

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