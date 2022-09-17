Від початку війни проти України загинуло 43 рятувальники, - ДСНС
Від початку повномасштабного вторгнення під час виконання своїх обов’язків загинуло 44 рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДСНС України.
"Під час виконання своїх обов’язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а восьмеро потрапили у полон до ворога", - йдеться у заяві.
З початку російського вторгнення ДСНС здійснила вже понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.
Також рятувальникам вдалося врятувати життя майже двом тисячам людей.
"Евакуювали понад 2 мільйони українців", - додали наостанок.
Нагадаємо, що у Харкові під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово" загинув рятувальник.
Також, під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники, ще 4 поранені.
Раніше, в Луганській області загинули два рятувальники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.