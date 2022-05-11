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С начала войны около 5 млн украинцев потеряли работу, - ООН

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Среда 11 мая 2022 16:46
С начала войны около 5 млн украинцев потеряли работу, - ООН Фото: С начала войны около 5 млн украинцев потеряли работу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за полномасштабной войны России против Украины более 4,8 млн украинцев потеряли работу. В случае эскалации боевых действий эта цифра может увеличиться до 7 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международной организации труда при ООН.

В отчете говорится, что если бы боевые действия немедленно прекратились, то стало бы возможным быстрое восстановление экономики с возвращением 3,4 млн рабочих мест. В частности, это позволило бы сократить потери занятости до 8,9%.

В докладе МОТ также отмечается, что украинское правительство приложило значительные усилия для сохранения работоспособности национальной системы социальной защиты, гарантируя выплату пособий, в том числе внутренне перемещенным лицам, за счет использования цифровых технологий.

Согласно докладу МОТ, из 4,8 миллиона человек, потерявших работу, 1,2 миллиона - беженцы, бежавшие в соседние страны, а 3,6 миллиона - безработные, проживающие в Украине.

Ранее сообщалось, что с начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину.

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