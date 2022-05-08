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С начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину, - ООН

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 10:09
С начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину, - ООН Фото: С начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5,8 млн человек. При этом почти 1,5 млн человек вернулись в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Чаще всего украинцы выезжают в:

  • Польшу - более 3,1 млн человек;
  • Румынию - 857 тысяч человек;
  • Россию - 739 тысяч человек;
  • Венгрию - 557 тысяч человек;
  • Молдову - 453 тысяч человек;
  • Словакию - 391 тысяча человек;
  • Беларусь - 26 тысяч человек.

Напомним, ранее премьер Италии Марио Драги заявил об увеличении поддержки украинских беженцев.

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