С начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину, - ООН
Фото: С начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5,8 млн человек. При этом почти 1,5 млн человек вернулись в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Чаще всего украинцы выезжают в:
- Польшу - более 3,1 млн человек;
- Румынию - 857 тысяч человек;
- Россию - 739 тысяч человек;
- Венгрию - 557 тысяч человек;
- Молдову - 453 тысяч человек;
- Словакию - 391 тысяча человек;
- Беларусь - 26 тысяч человек.
Напомним, ранее премьер Италии Марио Драги заявил об увеличении поддержки украинских беженцев.
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