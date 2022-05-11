З початку війни близько 5 млн українців втратили роботу, - ООН
Через повномасштабну війну Росії проти України понад 4,8 млн українців втратили роботу. У разі ескалації бойових дій ця цифра може збільшитися до 7 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародної організації праці при ООН.
У звіті йдеться, що якби бойові дії негайно припинилися, то стало б можливим швидке відновлення економіки з поверненням 3,4 млн робочих місць. Зокрема, це дозволило б скоротити втрати зайнятості до 8,9%.
У доповіді МОП також наголошується, що український уряд доклав значних зусиль для збереження працездатності національної системи соціального захисту, гарантуючи виплату допомоги, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, внаслідок використання цифрових технологій.
Згідно з доповіддю МОП, з 4,8 мільйона осіб, які втратили роботу, 1,2 мільйона - біженці, які втекли в сусідні країни, а 3,6 мільйона - безробітні, які проживають в Україні.
Раніше повідомлялося, що з початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну.
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