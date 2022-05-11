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З початку війни близько 5 млн українців втратили роботу, - ООН

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Середа 11 травня 2022 16:46
З початку війни близько 5 млн українців втратили роботу, - ООН Фото: з початку війни близько 5 млн українців втратили роботу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через повномасштабну війну Росії проти України понад 4,8 млн українців втратили роботу. У разі ескалації бойових дій ця цифра може збільшитися до 7 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародної організації праці при ООН.

У звіті йдеться, що якби бойові дії негайно припинилися, то стало б можливим швидке відновлення економіки з поверненням 3,4 млн робочих місць. Зокрема, це дозволило б скоротити втрати зайнятості до 8,9%.

У доповіді МОП також наголошується, що український уряд доклав значних зусиль для збереження працездатності національної системи соціального захисту, гарантуючи виплату допомоги, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, внаслідок використання цифрових технологій.

Згідно з доповіддю МОП, з 4,8 мільйона осіб, які втратили роботу, 1,2 мільйона - біженці, які втекли в сусідні країни, а 3,6 мільйона - безробітні, які проживають в Україні.

Раніше повідомлялося, що з початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну.

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