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С начала войны оккупанты депортировали в Россию почти 450 тысяч детей

Фото: с начала войны оккупанты депортировали в Россию почти 450 тысяч детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было незаконно вывезено более 2,8 млн человек. Из них 448 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Границу РФ пересекли свыше 2,8 млн человек, в том числе 448 тысяч детей. Половина из прибывших беженцев - это граждане "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

В 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи украинцев, в том числе 11 241 ребенок.

Напомним, ранее Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма иначе это сделает Конгресс.

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