С начала войны оккупанты депортировали в Россию почти 450 тысяч детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину в Россию было незаконно вывезено более 2,8 млн человек. Из них 448 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Границу РФ пересекли свыше 2,8 млн человек, в том числе 448 тысяч детей. Половина из прибывших беженцев - это граждане "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

В 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи украинцев, в том числе 11 241 ребенок.