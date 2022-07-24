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З початку війни окупанти депортували до Росії майже 450 тисяч дітей

Фото: з початку війни окупанти депортували до Росії майже 450 тисяч дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тисяч дітей. Половина з прибулих біженців - це громадяни "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

У 652 пунктах тимчасового розміщення перебувають 33,3 тисячі українців, у тому числі 11 241 дитина.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією.

Крім того, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає від держсекретаря Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму інакше це зробить Конгрес.

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