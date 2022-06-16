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Литва признала принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 16 июня 2022 16:07
Литва признала принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией Фото: Литва признала принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 июня, Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа. Литовский парламент призвал мировое сообщество также признать депортацию украинцев и добиваться ответственности за преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Парламент 50 голосами "за" принял резолюцию о депортации украинского народа.

Сейм Литвы признал, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину, а также принудительный вывоз граждан в Россию или на временно контролируемые территории являются депортацией украинского народа.

В резолюции говорится, что более миллиона граждан Украины были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию, чтобы уничтожить украинскую идентичность. При этом отмечается, что также было депортировано 200 тысяч детей.

Парламент призвал, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

"Сейм уверен, что справедливость восторжествует только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - говорится в документе.

Ранее в Минреинтеграции рассказали, что делать украинцам в случае депортации и принудительного перемещения на оккупированные территории.

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