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С начала войны в Киевской области оккупанты повредили и разрушили около 1900 объектов, - Павлюк

Фото: Ирпень после обстрела военными РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты значительно повредили 1875 объектов, из которых 546 разрушены полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павлюка.

"По предварительной оперативной информации территориальных общин Киевской области, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них: 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены", - сообщил он.

Полностью разрушены 28 многоэтажных домов, 441 частный дом, 8 заведений образования, 4 заведения здравоохранения, 8 заведений культуры и 2 спортивных заведения.

В ходе осмотра обнаружены значительные разрушения:

  • В с. Мила (Дмитровская община) полностью разрушены два верхних этажа 6-ти этажного дома.
  • Разрушен жилищный фонд в с. Загальцы (Бородянская община).
  • В пгт Бородянка из 29 многоэтажных жилых домов, 8 полностью разрушены, 21 частично.
  • Повреждены дома, библиотека и актовый зал в с. Обуховичи (Иванковская община).
  • Потерпела разрушение и разграбление школа в с. Катюженка.
  • В с. Святопетровское (Белогородская община) разрушены двухэтажные частные жилые дома.
  • Катастрофические разрушения в с. Андреевка (Макаровская община), полностью разрушены более 10 зданий, другие имеют значительные повреждения.
  • Потерпели повреждения около 40% зданий в пгт Макаров.
  • В с. Термаховка (Иванковская община) полностью разрушены около 5 частных жилых домов.
  • В с. Демидов (Димерская община) - подтопление домов вследствие подрыва дамбы на р. Ирпень.

Напомним, разрушенный Ирпень показали с высоты птичьего полета.

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