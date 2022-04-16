Проезд по Житомирской трассе возле Стоянки откроют в ближайшие дни, - Тимошенко

В Киевской области продолжается восстановление дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий. В частности, уже в ближайшее время откроется временная переправа возле Стоянки по Житомирской трассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Стоянка. Мост будет открыт в ближайшие дни", - подчеркнул Тимошенко.

Как раньше отмечал министр инфраструктуры Александр Кубраков, мост у Стоянки был разрушен еще в первые дни войны. Тем самым это парализовало движение вблизи Житомирской трассы, которая считается одной из основных транспортных артерий страны.

Также Кубраков анонсировал открытие движения по вновь созданному мосту в начале следующей недели.

Раньше сообщал Кирилл Тимошенко, на восстановление инфраструктуры Киевщины из резервного фонда было выделено около 400 миллионов гривен.