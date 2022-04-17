З початку війни в Київській області окупанти пошкодили і зруйнували близько 1900 об'єктів, - Павлюк

Глава Київської ОВА Олександр Павлюк розповів про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти значно пошкодили 1875 об'єктів, з яких 546 зруйновані повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Павлюка.
"За попередньою оперативною інформацією територіальних громад Київщини, значні пошкодження і руйнування отримали 1875 об'єктів. З них: 546 зруйновані повністю, 1329 частково пошкоджені", - повідомив він.
Повністю зруйновані 28 багатоповерхових будинків, 441 приватний будинок, 8 закладів освіти, 4 заклади охорони здоров'я, 8 закладів культури та 2 спортивних заклади.
В ході огляду виявлені значні руйнування:
Нагадаємо, зруйнований Ірпінь показали з висоти пташиного польоту.
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