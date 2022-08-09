С начала войны Донецкую область покинуло более миллиона гражданских

В Украине подсчитали количество гражданских, которые покинули Донецкую область с начала российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко .

По его словам, с начала войны Донецкую область покинуло более 1 миллиона 300 тысяч граждан.

За последние шесть дней, власти в рамках обязательной эвакуации, вывезли три тысячи гражданских, среди которых почти 600 детей и 1 400 женщин.