С начала войны Донецкую область покинуло более миллиона гражданских
Фото: с начала войны Донецкую область покинуло более миллиона гражданских (Getty Images)
В Украине подсчитали количество гражданских, которые покинули Донецкую область с начала российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
По его словам, с начала войны Донецкую область покинуло более 1 миллиона 300 тысяч граждан.
За последние шесть дней, власти в рамках обязательной эвакуации, вывезли три тысячи гражданских, среди которых почти 600 детей и 1 400 женщин.
Напомним, что в конце июля президент Зеленский объявил о начале обязательной эвакуации гражданских жителей Донецкой области.
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