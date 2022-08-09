Фото: з початку війни Донецьку область покинуло більше мільйона цивільних (Getty Images)

В Україні підрахували кількість цивільних, які покинули Донецьку область від початку російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступник керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

За його словами, від початку війни Донецьку область покинуло понад 1 мільйон 300 тисяч громадян. За останні шість днів, влада у рамках обов'язкової евакуації, вивезла три тисячі цивільних, серед яких майже 600 дітей та 1 400 жінок.