З початку війни Донецьку область покинуло більше мільйона цивільних
Фото: з початку війни Донецьку область покинуло більше мільйона цивільних (Getty Images)
В Україні підрахували кількість цивільних, які покинули Донецьку область від початку російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступник керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
За його словами, від початку війни Донецьку область покинуло понад 1 мільйон 300 тисяч громадян.
За останні шість днів, влада у рамках обов'язкової евакуації, вивезла три тисячі цивільних, серед яких майже 600 дітей та 1 400 жінок.
Нагадаємо, що в кінці липня президент Зеленський, оголосив про початок обов'язкової евакуації цивільних мешканців Донецької області.
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