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С начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушений

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Донбасс, Воскресенье 15 августа 2021 17:37
С начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушений Фото: с начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала текущих суток, в районе проведения ООС не зафиксировано никаких нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Пиротехнические расчеты ГСЧС продолжают разминировать территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

На территории Донбасса, в течение текущих суток, сохраняется "тишина".

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета", - добавляет пресс-служба ООС.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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