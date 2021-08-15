Від початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень
Фото: від початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Від початку поточної доби, в районі проведення ООС не зафіксовано жодних порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Піротехнічні розрахунки ДСНС продовжують розміновувати територію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
На території Донбасу, протягом поточної доби, зберігається "тиша".
"Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети", - додає пресслужба ООС.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.