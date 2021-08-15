ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Від початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень

Новость на русском →
Донбас, Неділя 15 серпня 2021 17:37
Від початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень Фото: від початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку поточної доби, в районі проведення ООС не зафіксовано жодних порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Піротехнічні розрахунки ДСНС продовжують розміновувати територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

На території Донбасу, протягом поточної доби, зберігається "тиша".

"Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети", - додає пресслужба ООС.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу
Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень