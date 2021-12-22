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С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"

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Среда 22 декабря 2021 17:23
С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" Фото: с начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС боевики Российской Федерации ни разу не нарушили "тишину". Ситуация остается контролируемой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба ООС.

В штабе отметили, что ситуация в районе ООС остается контролируемой, а украинские защитники продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 21 декабря в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военных.

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