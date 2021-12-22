С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: с начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток в районе проведения ООС боевики Российской Федерации ни разу не нарушили "тишину". Ситуация остается контролируемой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба ООС.
В штабе отметили, что ситуация в районе ООС остается контролируемой, а украинские защитники продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 21 декабря в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военных.