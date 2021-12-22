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З початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

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Середа 22 грудня 2021 17:23
З початку доби на Донбасі зберігається "тиша" Фото: з початку доби на Донбасі зберігається "тиша" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації жодного разу не порушили "тишу". Ситуація залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - пише пресслужба ООС.

У штабі відзначили, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою, а українські захисники продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування агресії з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 21 грудня внаслідок ворожих обстрілів були поранені троє українських військових.

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