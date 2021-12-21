ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе неспокойно: 5 нарушений режима "тишины", ранены трое военных

Новина українською →
Донбасс, Вторник 21 декабря 2021 07:32
На Донбассе неспокойно: 5 нарушений режима "тишины", ранены трое военных Фото: на Донбассе 5 нарушений режима "тишины", ранены трое военных (president.gov.иа)
Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго - средней тяжести.

С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346
DAILY
Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство