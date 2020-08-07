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Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе

Киев, Пятница 07 августа 2020 17:02
Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (news.online.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе воюют десятки наемников из Испании, Италии и Молдовы

Украинские правоохранительные органы установили более 100 иностранных наемников на Донбассе. В отношении них открыты уголовные производства.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что всем им инкриминируется участие в вооруженном конфликте, посягательство на территориальную целостность Украины, нападения на предприятия или на людей, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям.

По данным следствия, с 2014 года за боевиков на Донбассе воевали граждане следующих стран:

  • Болгария - 2
  • Армения - 7
  • Грузия - 1
  • Италия - 19
  • Испания - 27
  • Казахстан - 12
  • Литва - 3
  • Молдова - 26
  • Нидерланды - 2
  • Германия - 5

Офис генпрокурора отмечает, что наемники находились в составе различных подразделений противника - батальоне "Призрак", полку "Восток", бригадах "Чистяковская" и "Славянская", батальонах "Спарта" и "Сомали", подразделениях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР".

Расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, Украина передаст Италии информацию о 20 воюющих итальянских наемниках на Донбассе.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский попросил белорусского лидера Александра Лукашенко об экстрадиции наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси.

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