ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину". Никто не пострадал

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 17:34
С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину". Никто не пострадал Фото: с начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину" (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики четыре раза открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации 4 раза открыли огонь, а именно:

  • у Гранитного - применили артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм;
  • в направлении Южного - вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов;
  • в районе Павлополя - осуществили сброс выстрела ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата;

"Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс ДНР
NEWS
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами