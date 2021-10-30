ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

З початку доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу". Ніхто не постраждав

Новость на русском →
Субота 30 жовтня 2021 17:34
З початку доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу". Ніхто не постраждав Фото: з початку доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу" (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, проросійські бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації 4 рази відкрили вогонь, а саме:

  • біля Гранітного - застосували артилерію калібру 122 мм й міномети калібру 120 мм;
  • в напрямку Південного - вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу й станкових протитанкових гранатометів;
  • в районі Павлополя - здійснили скидання пострілу ВОГ-17 з безпілотного літального апарату;

"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас ДНР
NEWS
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами