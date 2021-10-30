З початку доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу". Ніхто не постраждав
Фото: з початку доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили "тишу" (УНІАН)
З початку доби в районі проведення ООС, проросійські бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації 4 рази відкрили вогонь, а саме:
- біля Гранітного - застосували артилерію калібру 122 мм й міномети калібру 120 мм;
- в напрямку Південного - вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу й станкових протитанкових гранатометів;
- в районі Павлополя - здійснили скидання пострілу ВОГ-17 з безпілотного літального апарату;
"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - пише пресслужба.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.