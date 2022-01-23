С начала суток боевыми семь раз открыли огонь по военным

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики Российской Федерации 7 раз открыли огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики 7 раз вели обстрелы, а именно:
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки, 22 января, в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков - был ранен военный.