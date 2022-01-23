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З початку доби бойовими сім разів відкрили вогонь по військових

Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики Російської Федерації 7 разів відкрили вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики 7 разів вели обстріли, а саме:

  • в напрямку Водяного - 4 рази відкрили вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;
  • поблизу Попасної - вели обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • у бік Катеринівки - обстрілювали з гранатометів й стрілецької зброї;
  • неподалік Новозванівки - здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що упродовж минулої доби, 22 січня, внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків - був поранений військовий.

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