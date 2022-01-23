З початку доби бойовими сім разів відкрили вогонь по військових

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики Російської Федерації 7 разів відкрили вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики 7 разів вели обстріли, а саме:
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що упродовж минулої доби, 22 січня, внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків - був поранений військовий.