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В Украине изменили правила регистрации автомобилей: о каких идет речь и что надо знать

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Киев, Воскресенье 23 января 2022 07:45
В Украине изменили правила регистрации автомобилей: о каких идет речь и что надо знать Фото: в Украине изменили правила регистрации автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров Украины изменил порядок регистрации и снятия с учета автомобилей. Речь, в частности, идет о владельцах-должниках и конфискованных транспортных средствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую постановление Кабмина.

О каких авто идет речь

Согласно постановлению, которое правительство приняло 19 января, изменения коснутся тех транспортных средств, владельцы которых занесены в Единый реестр должников. Кроме этого, под изменения попали и конфискованные машины.

Вместе с тем был дополнен перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения ТС.

Так, кроме стандартного договора купли-продажи, может быть использован акт о приобретении в электронном аукционе или решение о безвозмездной передаче конфискованного имущества.

Как будет работать механизм?

Таким образом, для перерегистрации транспортного средства на имя нового владельца больше не понадобится согласие предыдущего.

В частности, перерегистрировать машину без ведома владельца можно если:

  • ТС приобретено на электронном аукционе,
  • ТС был конфискован исполнительной службой за долги и в дальнейшем перепродан.

То есть, в любом из вышеупомянутых случаев, сервисный центр имеет право провести перерегистрацию нового собственника без согласия или присутствия прежнего собственника.

Также правительство расширило перечень исключений, в которых осуществляется перерегистрация ТС должников, а именно если:

  • перерегистрация не связана с отчуждением;
  • ТС приобрели на аукционе по продаже конфискованных машин;
  • ТС получили как погашение долга;
  • ТС получили бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

"Отныне покупатели предмета обременения (автомобиля под залогом - ред.) смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное ТС, а кредиторы - реализовывать свое право на продажу и регистрации за новым собственником...", - пояснила заместитель министра юстиции по европейской интеграции Валерия Коломиец.

Напомним, с 1 января изменились суммы сборов на обязательное государственное страхование при первой регистрации легкового автомобиля.

Добавим, в Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей.

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Кабинет Министров Украины
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