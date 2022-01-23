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С начала суток боевыми семь раз открыли огонь по военным

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Воскресенье 23 января 2022 17:52
С начала суток боевыми семь раз открыли огонь по военным Фото: с начала суток боевыми семь раз открыли огонь по военным (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики Российской Федерации 7 раз открыли огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики 7 раз вели обстрелы, а именно:

  • в направлении Водяного - 4 раза открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;
  • вблизи Попасной - вели обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в сторону Катериновки - обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новозвановки - совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки, 22 января, в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков - был ранен военный.

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