С начала суток боевики один раз нарушили тишину. Потерь среди военных нет

С начала суток боевики один раз открыли огонь по украинским военнослужащим. Потерь и ранений среди бойцов ООС нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ООС возле Зайцевого.

В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба ООС.