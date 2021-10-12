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З початку доби бойовики один раз порушили тишу. Втрат серед військових немає

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Донбас, Вівторок 12 жовтня 2021 17:18
З початку доби бойовики один раз порушили тишу. Втрат серед військових немає Фото: з початку доби бойовики один раз порушили тишу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби бойовики один раз відкрили вогонь по українським військовослужбовцям. Втрат й поранень серед бійців ООС - немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ООС біля Зайцевого.

Внаслідок обстрілів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба ООС.

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