С начала российского вторжения в Украинe обезвредили почти 90 тысяч снарядов

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 51 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 125 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 2 га.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 3 360 раз, Киевской-1 450, Николаевской - 1 177, Черкасской - 680, Черниговской - 462, Сумской - 372.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 89 тысяч взрывоопасных предметов и 583,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 961 авиационную бомбу. Обследована территория площадью 15 747 га.

В ГСЧС просят в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщить по номеру телефона - 101.