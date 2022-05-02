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С начала российского вторжения в Украинe обезвредили почти 90 тысяч снарядов

Фото: ГСЧС (kyiv.city.official)
Автор: Евгений Прокопенко

С начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 89 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 51 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 125 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 2 га.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 3 360 раз, Киевской-1 450, Николаевской - 1 177, Черкасской - 680, Черниговской - 462, Сумской - 372.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 89 тысяч взрывоопасных предметов и 583,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 961 авиационную бомбу. Обследована территория площадью 15 747 га.

В ГСЧС просят в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщить по номеру телефона - 101.

Нгадаємо, за минувшие сутки, 30 апреля, спасатели обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы в почти 30 населенных пунктах в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

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