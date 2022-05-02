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З початку російського вторгнення в Україні знешкодили майже 90 тисяч снарядів

Фото: ДСНС (kyiv.city.official)
Автор: Євгеній Прокопенко

З початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено 89 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 51 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 125 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 2 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 3 360 разів, Київщині - 1 450, Миколаївщині - 1 177, Черкащині - 680, Чернігівщині - 462, Сумщині - 372.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено 89 тисяч вибухонебезпечних предметів та 583,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 961 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 15 747 га.

У ДСНС просять у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомити за номером телефону- 101.

Нгадаємо, за минулу добу, 30 квітня, рятувальники обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в майже 30 населених пунктах в Бучанському, Вишгородському і Броварському районах.

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