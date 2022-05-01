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Разминирование под Киевом: список населенных пунктов, проверенных пиротехниками

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Киев, Воскресенье 01 мая 2022 11:22
Разминирование под Киевом: список населенных пунктов, проверенных пиротехниками Фото: разминирование Киевской области продолжается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки, 30 апреля, спасатели обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы почти в 30 населенных пунктах в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В течение 30 апреля обезврежено 563 предмета. Всего с начала работ - 26 тыс. 638 взрывоопасных единиц", - говорится в сообщении.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

  • Бучанский район: Вабля, Гавриловка, Бородянка, Шибене, Буча, Калиновка, Озера, Березовка, Маковище, Мощун, Стоянка, Красный Рог, Немешаево, Ирпень;
  • Броварской район: Русанов, Бервица, Лукаши, Лукьяновка, Бобрик, Богдановка, Большая Дымерка;
  • Вышгородский район: Олизаровка, Лютеж, Козаровичи, Красятичи, Старые Соколы, Новые Соколы, Макалевичи.

Как сообщалось, после информации об освобождении Киевской области, все больше жителей пытаются вернуться в свои дома. В патрульной полиции дали несколько полезных советов.

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