Разминирование под Киевом: список населенных пунктов, проверенных пиротехниками
За минувшие сутки, 30 апреля, спасатели обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы почти в 30 населенных пунктах в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
"В течение 30 апреля обезврежено 563 предмета. Всего с начала работ - 26 тыс. 638 взрывоопасных единиц", - говорится в сообщении.
Речь идет о следующих населенных пунктах:
- Бучанский район: Вабля, Гавриловка, Бородянка, Шибене, Буча, Калиновка, Озера, Березовка, Маковище, Мощун, Стоянка, Красный Рог, Немешаево, Ирпень;
- Броварской район: Русанов, Бервица, Лукаши, Лукьяновка, Бобрик, Богдановка, Большая Дымерка;
- Вышгородский район: Олизаровка, Лютеж, Козаровичи, Красятичи, Старые Соколы, Новые Соколы, Макалевичи.
Как сообщалось, после информации об освобождении Киевской области, все больше жителей пытаются вернуться в свои дома. В патрульной полиции дали несколько полезных советов.
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