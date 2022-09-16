С начала российского вторжения погибли 39 журналистов

С начала полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, погибли 39 представителей средств массовой информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
"Жизнь 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения забрала у нас Россия по данным Национального союза журналистов. За 8 лет войны мы потеряли еще больше", – написал он.
По его словам, быть журналистом сегодня означает готовность отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру.
Напомним, в конце мая в боях у Попасной (Луганская область) погиб журналист Виталий Дерех из Тернополя.
Кроме того, группа журналистов, которая снимала сюжет в Бахмуте Донецкой области, попала под российские обстрелы во время прямого включения.
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