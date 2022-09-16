С начала российского вторжения погибли 39 журналистов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко .

"Жизнь 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения забрала у нас Россия по данным Национального союза журналистов. За 8 лет войны мы потеряли еще больше", – написал он.

По его словам, быть журналистом сегодня означает готовность отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру.

Фото: погибшие журналисты (t.me/otkachenkokyiv)