UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала российского вторжения погибли 39 журналистов

Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

С начала полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, погибли 39 представителей средств массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Жизнь 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения забрала у нас Россия по данным Национального союза журналистов. За 8 лет войны мы потеряли еще больше", – написал он.

По его словам, быть журналистом сегодня означает готовность отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру.

Фото: погибшие журналисты (t.me/otkachenkokyiv)

Напомним, в конце мая в боях у Попасной (Луганская область) погиб журналист Виталий Дерех из Тернополя.

Кроме того, группа журналистов, которая снимала сюжет в Бахмуте Донецкой области, попала под российские обстрелы во время прямого включения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ТкаченкоНСЗУВойна России против Украины