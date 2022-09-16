З початку російського вторгнення загинули 39 журналістів

З початку повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, загинули 39 представниківзасобів масової інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
"Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас Росія за даними Національної спілки журналістів. За 8 років війни ми втратили ще більше", - написав він.
За його словами, бути журналістом сьогодні означає бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу.
Нагадаємо, наприкінці травня у боях біля Попасної (Луганська область) загинув журналіст Віталій Дерех з Тернополя.
Окрім того, група журналістів, яка знімала сюжет у Бахмуті Донецької області, потрапила під російський обстріл під час прямого включення.
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