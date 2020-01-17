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З початку останнього перемир'я в Сирії загинули 20 цивільних

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 22:15
З початку останнього перемир'я в Сирії загинули 20 цивільних
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

Ще близько 70 отримали поранення

Від початку оголошення останнього перемир'я в Сирії загинули щонайменше 20 цивільних жителів та ще 70 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В офісі Верховного комісара ООН з прав людини відзначили прагнення припинити вогонь в Сирії, однак наголосили, що воно не змогло захистити цивільних.

"Хоча, звісно, прагнення до припинення вогню слід заохочувати, ця угода - які і інші минулого року - знову не змогла захистити мирних жителів ", - йдеться в повідомленні ООН.

Як відомо, останнє запровадження режиму припинення вогню у так званій Ідлібській зоні деескалації у Сирії було 9 січня. Про нього заявили російські військові після відповідної домовленості президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, в результаті авіаударів по провінції Ідліб 16 січня, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені Авіаудар був нанесений після того, як 12 січня набула чинності угода між Росією і Туреччиною про припинення вогню в провінціях.

Раніше повідомлялося, що у Сирії з 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року ООН зафіксувала понад 1,5 тис. смертей серед цивільного населення.

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