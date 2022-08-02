С начала полномасштабной войны в Украине заключили тысячи соглашений о продаже земли, - Минагрополитики

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине заключили 10 341 соглашение о продаже земли. Охваченная площадь - 18 153 га.

В целом по состоянию на 1 августа 2022 года за весь период функционирования рынка земли заключено 111 307 земельных сделок. Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 262 679 га.

Соглашения на наибольшую площадь земель были заключены в таких областях:

В частности в течение последней недели было заключено 1317 сделок в пределах рынка земли по площади 2 256 га.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос о продаже земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.