С начала полномасштабной войны в Украине заключили тысячи соглашений о продаже земли, - Минагрополитики
С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине заключили 10 341 соглашение о продаже земли. Охваченная площадь - 18 153 га.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности в течение последней недели было заключено 1317 сделок в пределах рынка земли по площади 2 256 га.
Соглашения на наибольшую площадь земель были заключены в таких областях:
- Кировоградская (2,4 тыс. га);
- Полтавская (2,2 тыс. га);
- Винницкая (2,2 тыс. га);
- Хмельницкая (1,8 тыс. га);
- Днепропетровская (1,3 тыс. га).
В целом по состоянию на 1 августа 2022 года за весь период функционирования рынка земли заключено 111 307 земельных сделок. Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 262 679 га.
Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос о продаже земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.