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С начала полномасштабной войны в Украине заключили тысячи соглашений о продаже земли, - Минагрополитики

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 05:01
С начала полномасштабной войны в Украине заключили тысячи соглашений о продаже земли, - Минагрополитики Фото: С 24 февраля заключено более 10 тысяч договоров о продаже земли freepik.com)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине заключили 10 341 соглашение о продаже земли. Охваченная площадь - 18 153 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности в течение последней недели было заключено 1317 сделок в пределах рынка земли по площади 2 256 га.

Соглашения на наибольшую площадь земель были заключены в таких областях:

  • Кировоградская (2,4 тыс. га);
  • Полтавская (2,2 тыс. га);
  • Винницкая (2,2 тыс. га);
  • Хмельницкая (1,8 тыс. га);
  • Днепропетровская (1,3 тыс. га).

В целом по состоянию на 1 августа 2022 года за весь период функционирования рынка земли заключено 111 307 земельных сделок. Площадь земель согласно зарегистрированным сделкам достигает 262 679 га.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос о продаже земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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