З початку повномасштабної війни в Україні уклали тисячі угод про продаж землі, - Мінагрополітики

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні уклали 10 341 угоду про продаж землі. Охоплена площа - 18 153 га.

У цілому станом на 1 серпня 2022 року за увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га.

Угоди на найбільшу площу земель були укладені в таких областях:

Зокрема протягом останнього тижня було укладено 1317 правочинів у межах ринку землі за площею 2 256 га.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.