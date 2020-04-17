З початку березня Україна закупила 176 апаратів ШВЛ

Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ

Україна з початку березня закупила 176 апаратів штучної вентиляції легенів на тлі епідемії коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішній день Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ.

"Всього, починаючи з 1 березня, кількість апаратів, додатково закуплених і поставлених, встановлених у лікарнях нашої країни, які мають можливість працювати з хворими COVID-19, складають 176 апаратів. Ця кількість постійно збільшується. На сьогодні ми повністю забезпечені апаратами ШВЛ", - сказав Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я планує закупити понад 800 апаратів ШВЛ на кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом в Україні є близько 2 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області дев'ять пацієнтів у важкій формі підключені до штучної вентиляції легень. Всього в області 40 важких хворих з коронавірусом або підозрою.