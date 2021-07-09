С начала июля в Украине утонули 65 человек. Среди них - 10 детей

"Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха на водоемах страны! От начала июля вода унесла жизни 65 человек, 10 из которых - дети",- говорится в сообщении.

В частности, 8 июля в акватории Бугского лимана в г. Николаев, во время купания в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения исчез человек. Его тело было обнаружено спасателями на расстоянии 50 м от берега.

Кроме этого, в Бердянске мужчина пошел купаться в море и исчез. В ходе поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель города Харьков.

Также 7 июля 29-летний мужчина упал с пятиметровой высоты карьера м. Коростышев Житомирской области. Спасатели достали его спасательной веревкой и подняли вверх, но медики, осмотрев тело, констатировали смерть.

В то же время к спасателям в г. Прилуки Черниговской области поступило сообщение о том, что на расстоянии около 20 метров от берега на дне водоема было обнаружено и поднято на поверхность тело 16-летнего парня.

В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.