З початку липня в Україні потонули 65 людей. Серед них - 10 дітей

"Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водоймах країни! Від початку липня вода забрала життя 65 людей, 10 з яких - діти",- йдеться у повідомленні.

Зокрема, 8 липня в акваторії Бузького лиману в м. Миколаїв, під час купання в невстановленому місці у стані алкогольного сп'яніння зник чоловік. Його тіло було виявлено рятувальниками на відстані 50 м від берега.

Крім цього, у Бердянську чоловік пішов купатися у морі та зник. В ході пошукових робіт водолази знайшли у воді тіло чоловіка без ознак життя та доставили його на берег. Загиблим виявися 31-річний житель міста Харків.

Також 7 липня 29-річний чоловік впав з п’ятиметрової висоти кар’єру м. Коростишів Житомирської області. Рятувальники дістали його рятувальною мотузкою та підняли на гору, та медики, оглянувши тіло, констатували смерть.

Водночас до рятувальників у м. Прилуки Чернігівської області, надійшло повідомлення про те, що на відстані близько 20 метрів від берега на дні водойми було виявлено та піднято на поверхню тіло 16-річно хлопця.

У ДСНС зазначили, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.