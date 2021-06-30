В Украине с начала лета утонуло почти 200 человек, из них 35 - дети
С начала июня на украинских водоемах погибло 196 человек. Из них 35 - дети.
Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и в нетрезвом состоянии.
Так, 28 июня, произошло сразу два несчастных случая в г. Бахмут Донецкой области, специалисты ГСЧС обнаружили в пруду Трубный на глубине 2 м тело утонувшего мужчины.
В тот же день в городе Лиман, на Голубых озерах водолазами было изъято на берег тело затонувшего мужчины.
Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;
- температура воды должна быть не ниже +17 градусов;
- плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
Напомним, что в Украине за три выходных утонули сорок человек, среди погибших - шесть детей.