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В Украине с начала лета утонуло почти 200 человек, из них 35 - дети

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Украина, Среда 30 июня 2021 09:27
В Украине с начала лета утонуло почти 200 человек, из них 35 - дети Фото: в Украине с начала лета утонуло почти 200 человек, из них 35 - дети (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С начала июня на украинских водоемах погибло 196 человек. Из них 35 - дети.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Так, 28 июня, произошло сразу два несчастных случая в г. Бахмут Донецкой области, специалисты ГСЧС обнаружили в пруду Трубный на глубине 2 м тело утонувшего мужчины.

В тот же день в городе Лиман, на Голубых озерах водолазами было изъято на берег тело затонувшего мужчины.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде:

  • отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • не нырять в незнакомых местах;
  • не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;
  • температура воды должна быть не ниже +17 градусов;
  • плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
  • следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним, что в Украине за три выходных утонули сорок человек, среди погибших - шесть детей.

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