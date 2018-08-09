С начала года на Донбассе погиб 31 мирный житель, - ОБСЕ

Новости Происшествия 09.08.2018 - 15:49
Фото: Александр Хуг (uacrisis.org)
Фото: Александр Хуг (uacrisis.org)

С начала 2018-го ранения получили 137 гражданских

С начала года в результате конфликта на востоке Украины погиб 31 гражданский. Об этом сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 137 человек были ранены.

"С начала года мы подтвердили, что 31 гражданское лицо погибло, а 137 получили ранения. В общем 168 жертв среди гражданского населения", - рассказал Хуг.

Он добавил, что за год в результате срабатывания мин жертвами стали 59 человек. Кроме того, Хуг сообщил, что на прошлой неделе ОБСЕ подтвердила, что трое гражданских пострадали в результате взрыва гранаты.

"Мы отметили, что стороны не провели разминирование. Эта реальность была особенно безжалостной в Горловке для двух мальчиков 7 и 11 лет, а также их бабушки. На прошлой неделе мы подтвердили, что все трое получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Двое подростков недавно погибли вблизи Горловки, когда взорвалась мина", - добавил он.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что РФ и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, по сравнению с июнем 2018 года, в июле Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или в более 200 единиц.

Вооружение обнаружили на временно оккупированной территории Донецкой области, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

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Теги:  ОБСЕ,  Донбасс,  погибшие,  Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС