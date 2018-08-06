Боевики препятствуют деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, - СЦКК

В частности, патруль СММ ОБСЕ в очередной раз не смог попасть в Новоазовск

Украинская сторона СЦКК заявляет о том, что вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ относительно мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС).

Речь идет о препятствиях для мониторинга процесса разведения сил и средств, а также ограничение доступа к участкам разведения, как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

В частности, в период с 27 июля до 2 августа 2018 года зарегистрировано 14 случаев обстрелов беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ. Кроме этого, зарегистрировано два случая создания помех беспилотникам СММ ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также в этот период члены вооруженных формирований РФ 176 раз запрещали патрулям СММ ОБСЕ доступ к объектам, предусмотренным договоренностями о контроле за соблюдением режима прекращения огня и отвода вооружений.

В частности, патруль СММ ОБСЕ в очередной раз не смог попасть в Новоазовск и расположенный неподалеку пункт пропуска на границе с РФ. Также боевики не позволили наблюдателям СММ ОБСЕ попасть на пункты пропуска на границе вблизи Изварино и Северного.

"Несмотря на неоднократные обращения к СММ ОБСЕ, вооруженные формирования РФ продолжают пренебрегать взятыми на себя в рамках Минских договоренностей обязательствами по прекращению огня и отвода вооружений", - отмечают в ООС.

Напомним, по сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или в более 200 единиц.