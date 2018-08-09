З початку року на Донбасі загинув 31 мирний житель, - ОБСЕ

З початку 2018-го поранення отримали 137 цивільних

З початку року у результаті конфлікту на сході України загинув 31 цивільний. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЕ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 137 людей були поранені.

"З початку року ми підтвердили, що 31 цивільна особа загинула, а 137 отримали поранення. Загалом 168 жертв серед цивільного населення", - розповів Хуг.

Він додав, що за рік внаслідок спрацювання мін жертвами стали 59 осіб. Крім того, Хуг поінформував, що минулого тижня ОБСЄ підтвердила, що троє цивільних постраждали внаслідок вибуху гранати.

"Ми відзначили, що сторони не провели розмінування. Ця реальність була особливо безжалісною у Горлівці для двох хлопчиків 7 і 11 років, а також їх бабусі. Минулого тижня ми підтвердили, що всі троє отримали поранення внаслідок вибуху ручної гранати. Двоє підлітків нещодавно загинули поблизу Горлівки, коли вибухнула міна", - додав він.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що РФ і її війська регулярно блокують роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, у порівнянні з червнем 2018 року, в липні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки в 8,5 раз або в більш 200 одиниць.

Озброєння виявили на тимчасово окупованій території Донецької області, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.