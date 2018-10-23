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З початку року в Україну ввезли півмільйона автомобілів на єврономерах, - Южаніна

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 14:00
Фото: протест власників евроблях (РБК-Україна)
Фото: протест власників евроблях (РБК-Україна)

Голова податкового комітету парламенту оприлюднила статистику щодо "євроблях"

З початку 2018 року в Україну ввезли близько півмільйона автомобілів на європейських номерах. Про це повідомила голова Комітету Верховної ради з питань податкової політики Ніна Южаніна в ефірі телеканал "Прямий".

"За ті кілька місяців, за неповний 2018 рік, завезено більше ніж півмільйона автомобілів", - сказала вона.

При цьому Южаніна не змогла прокоментувати дані про те, що всього в Україні знаходиться 2 млн автомобілів на єврономерах.

"Чи справді ця кількість досягла двох мільйонів або менше, я не можу стверджувати. Тому що статистика громадських активістів, власників таких автомобілів і Державної фіскальної служби є абсолютно різна", - розповів Південця.

Нагадаємо, що Верховний суд України визнав законним користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, який був ввезений в режимі транзиту.

Як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві соціальної політики не можуть врахувати наявність у громадян авто на європейських номерах при розрахунку субсидії.

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Новини України автомобилиевробляхаНіна Южаніна
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