С начала года в Украине на пожарах погибли почти 1 тыс. человек

Вследствие пожаров в Украине пострадали 787 человек

С начала года в Украине на пожарах погибли 997 человек, еще 787 пострадали. Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайный ситуаций (ГСЧС).

Только вчера, 13 июля, в результате пожаров погибло трое человек и пострадало двое.

Спасено с начала года - 1193 человек.

Всего с начала года зафиксировано 41 тыс. 97 пожаров. Из них в жилом секторе 16 035, в производственной сфере 1 156 пожаров, в транспорте - 1 980 пожаров.

Напомним, в Киеве 7 июля произошел пожар в 5-этажном доме на улице Туполева, 20А. Огонь уничтожил квартиру и три соседних балкона.

Пожар возник в одной из квартир на 3 этаже. Огонь распространился на соседние балконы на 3, 4 и 5 этажах.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали пожар менее чем за час. Распространение огня в квартиры, в которых загорелись балконы, также было остановлено.